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Lokomotiv Moskova Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 mağlup etti.

Lokomotiv Moskova Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nin 12'nci haftasında deplasmanda Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi.

Central Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lokomotiv Moskova'nın gollerini 22'nci dakikada Aleksey Miranchuk, 81'inci dakikada daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes ve 84'üncü dakikada Eder attı.

Bu sonuçla ligde puanını 21'e yükselten Lokomotiv Moskova, 5'inci sıraya yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
lokomotiv moskova Yenisey Krasnoyarsk

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