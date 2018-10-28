Lokomotiv Moskova Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nin 12'nci haftasında deplasmanda Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi.
Central Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lokomotiv Moskova'nın gollerini 22'nci dakikada Aleksey Miranchuk, 81'inci dakikada daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes ve 84'üncü dakikada Eder attı.
Bu sonuçla ligde puanını 21'e yükselten Lokomotiv Moskova, 5'inci sıraya yerleşti.
Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi
Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma depremi
Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı
Galatasaraylı futbolcu Nagatomo'da büyük tehlike
Loris Karius'a kulübe yolu göründü
Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
26 yaşında dünya devinin başkanı oldu
Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Belçikalı Cris Van Puyvelde Çin'de
FIFA resmen açıkladı!
Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum