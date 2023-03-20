Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a kızıp evi terk etti mi? Yanıtı kafa karıştırdı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri gündemde. Şimdilerde Adım Farah dizisiyle ekranlara dönen Demet Özdemir iddialara göre kocasıyla sorunlar yaşıyor.

Evi terk ettiği iddia edilen oyuncu açıklama yaptı yapmasına ama yine de sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

"İLİŞKİLERDE SORUNLAR OLABİLİR"

Magazin D'ye konuşan Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi.

Güzel oyuncu verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

