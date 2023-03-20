MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a kızıp evi terk etti mi? Yanıtı kafa karıştırdı

Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a kızıp evi terk etti mi? Yanıtı kafa karıştırdı

20.03.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaşalı bir düğünle Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir'in evini terk ettiği iddia ediliyordu. Bu konuda açık açık konuşan oyuncu Demet Özdemir kafaları karıştırdı. Demet Özdemir'den evi terk ettiği iddialarına gelen cevap sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir Oğuzhan Koç'a kızıp evi terk etti mi? Yanıtı kafa karıştırdı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri gündemde. Şimdilerde Adım Farah dizisiyle ekranlara dönen Demet Özdemir iddialara göre kocasıyla sorunlar yaşıyor.

Evi terk ettiği iddia edilen oyuncu açıklama yaptı yapmasına ama yine de sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

sdsfs

"İLİŞKİLERDE SORUNLAR OLABİLİR"

Magazin D'ye konuşan Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.

bomba-iddia-oguzhan-koc-ile-tartisan-demet-15702358_6621_m

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi.

demet-ozdemir-ilk-bolumu-yayinlanan-adim-farah-15669215_152_amp

Güzel oyuncu verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan pantolon ve kasık dekoltesi olay olduTransparan pantolon ve kasık dekoltesi olay oldu
Transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kestiTransparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti
Son hali şaşırttı! “Paraya para demiyor”Son hali şaşırttı! “Paraya para demiyor”
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç

En Çok Okunan Haberler

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce aday olsa da...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı bombası! "Yavuz hırsız..."

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı bombası! "Yavuz hırsız..."

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi açıkladı: Haddimi aşan sözlerden ötürü...

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili ilginç detay ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak sözler "Acayip şeyler oluyor, TFF ve MHK darmadağın..."

Canlı yayında çok konuşulacak sözler "Acayip şeyler oluyor, TFF ve MHK darmadağın..."

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.