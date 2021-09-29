Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Londra'nın merkezindeki yeni restoranının hizmet vermeye başladığını, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

Dünya çapında tanınan bir şef olmayı başaran Nusret Gökçe, restoran zincirine Londra'da bir yenisini eklemesinin ardından, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Dünya çapında tanınan bir şef olmayı başaran Nusret Gökçe, restoran zincirine Londra'da bir yenisini eklemesinin ardından, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor.



İngiliz The Sun gazetesinde hayat hikayesine yer verilen ünlü şefin 10 yaşındayken yoksulluk nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığı, şimdi 38 yaşında olan Gökçe’nin Londra’nın Knightsbridge bölgesinde yeni açtığı mekanıyla birlikte dünya çapında restoran sayısını 15’e çıkardığı anlatıldı.



Haberde Türkiye’nin yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de restoranları bulunan Gökçe’nin Instagram’da 38,6 milyon takipçisi olduğu ve kendisinin deyimiyle ‘günde 1000 hayranı tarafından durdurulduğu’ bilgisine yer verildi.



13 yaşında kasap çıraklığı yapmaya başladığı anlatılan Gökçe’nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları da haberde kullanıldı. İşte Nusret’in İngiliz basınında yer bulan sosyal medya fotoğraflarından bazıları...





