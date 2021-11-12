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Londra'da restoran açan Nusret Gökçe: İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi

12.11.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, geçtiğimiz ay Londra'nın merkezinde yer alan yeni restoranını açmıştı. Instagram'da 40 milyondan fazla takipçisi olan Nusret, son paylaştığı videoda hayranlarına İngilizce seslendi. Londra'nın her zaman büyük rüyası olduğunu ifade eden Nusret, yabancı dili hakkında ise "İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi" dedi.

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, Londra'nın göbeğindeki lüks restoranını geçtiğimiz ay hizmete açmıştı.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret'in Londra'daki restoranı sosyal medyada da pahalı fiyatlarıyla gündem olmuştu.

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"LONDRA BENİM BÜYÜK RÜYAMDI"

Instagram'daki paylaşımlarıyla da dünya çapında etkileşim alan Nusret, son videosunda ise hayranlarına İngilizce seslendi. Nusret paylaşımında, "Londra hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Londra her zaman benim büyük rüyamdı. Londra'yı çok seviyorum, çok farklı ve tıpkı bir altına benziyor" dedi.

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Nusret, "İngilizcen nasıl?" sorusuna ise "İngilizcem neredeyse bir İngiliz gibi" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Londra Nusret Gökçe
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