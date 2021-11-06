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Komünist Bakan, Nusret’in elinden biftek yedi! Ödediği hesap Vietnam’da kriz çıkardı

06.11.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam, Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yerken görüntülendi. Komünizmle yönetilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı'nın Nusret'e ödediği hesap ülkede kriz çıkardı.

Komünist Bakan, Nusret’in elinden biftek yedi! Ödediği hesap Vietnam’da kriz çıkardı

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında nam salan Nusret'in Londra'daki restoranında ağırladığı müşteri, deprem etkisi yarattı. Vietnamlı Komünist Partili Bakan To Lam, İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan Nusr-Et restoranında çekilen görüntüleriyle gündemde.

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YENİ KONUĞU DEPREME NEDEN OLDU

Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlü ismi ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, bu sefer kriz yarattı.

Komünist yönetim anlayışıyla idare edilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki kalabalık Nusret'in Londra'daki restoranında yemek yedi.

ELLERİYLE 19 BİN TL'LİK BİFTEK YEDİRDİ

Güvenlik Bakanı To Lam’ın Nusret’in elinden 1450 sterlinlik (19 bin lira) altın kaplama bifteği yerken çekilen görüntüleri ülkesinde tepki çekti.

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Aynı zamanda tuz serpme hareketi de yapan Nusret'in o görüntüleri, Tiktok'ta paylaşılınca kriz çıkardı. Video apar topar silinse de Vietnam'da çoktan viral olmuştu.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

İnsanların aylık 150 dolar kazandığı ülkede, komünist iktidarın bakanına tepki yağdı. Öte yandan Vietnam bakanlığı sözcüsü To An Xo’nun da Lam’ın yanında oturduğu görüldü.

Sosyal medyadan ateş püsküren kullanıcılar, "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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