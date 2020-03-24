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  4. Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

İngiltere'den olimpiyat elemelerinden dönen 19 kişilik kafileden bir sporcu ve bir antrenörün koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönen Boks Milli Takım kafilesi karantinaya alınmamıştı. Yapılan testler sonrasında 19 kişilik kafileden bir sporcu ve bir antrenörün koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Türkiye Boks Milli Takımı, 17 Mart Salı günü İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın durdurulmasının ardından, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na inen milli kafile doldurdukları form ile karantinaya alınmayıp evlerine gönderilmişti. Evlerinde kendilerinin karantina işlemi uygulayacaklarını dile getiren Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Özgeç, "Karantinaya alınmadık. Form var, formu dolduruyorsunuz çıkıyorsunuz. Herhangi bir şikayet var mı, öksürük var mı, ateş var mı diye soruluyor. Takımımızla sabah akşam beraberdik, hiçbirimizde öyle bir şey olmadı. Biz kendimizi iyi koruduk ve buraya geldik" şeklinde açıklama yapmıştı.

Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Fenerbahçe'nin milli sporcusu Serhat Güler, 3 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Seyfullah Dumlupınar Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları koronavirüs testleri dün gece pozitif çıktı. Kafilede yer alan diğer isimlerin de koronavirüs testini yaptırdıkları ve 4 sporcuda daha yüksek ateş belirtisi olduğu öğrenildi.

EYÜP GÖZGEÇ: "TÜM KAFİLE EVLERİMİZDE KARANTİNA İŞLEMİ UYGULADIK"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, ülkeye dönüşte havalimanında gerekli sorulara cevap verdiklerini ve sonrasında tüm kafileyi evlerine gönderdiklerini dile getirdi. Gözgeç, "Ben de dahil olmak üzere tüm kafile evlerimizde karantina işlemi uyguladık. Ancak kafilemizde yer alan bir sporcumuz ve bir antrenörümüzün testleri pozitif çıktı. Geri kalanlarda belirtiler doğrultusunda testleri veriyoruz ve sürenin dolmasını bekliyoruz. Kafilenin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Duruma göre gerekli işlemler yapılacak. Gelişmeler doğrultusunda bilgilendirme yapacağız. Bazı sporcularımızın da test sonuçlarını bekliyoruz'' dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na giden kafilesinde yer alan isimler şöyle:

Eyüp Gözgeç (Federasyon Başkanı), İsmail Nazlı (Fed. Görevlisi), M.Erhan Ergençoğlu (Fed. Görevlisi) Reimundo Zamora Nunez (Baş Antrenör), Seyfullah Dumlupınar (Antrenör), Vedat Demirkol (Antrenör), Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör) Buğra Sarp (Fizyoterapist), Ahmet Dede (Cutman), Batuhan Çiftçi (52 kg), Hakan Doğan (57 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Eren Uzun (+91 kg), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)

(DHA)

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