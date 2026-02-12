SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Lookman'dan sonra Osimhen bombası! Atletico Madrid ortalığı yakıp yıkacak

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için çılgın bir iddia ortaya atıdı. İspanyol futbol devi Atletico Madrid yıldız ismi sezon sonu için kadrosuna katmayı deneyecek. Daha önce Ademola Lookman transferini bitiren Madrid temsilcisinin, hücum hattını güçlendirmek adına rotasını bu kez sarı-kırmızılıların Nijeryalı forvetine çevirdiği belirtildi.

Lookman'dan sonra Osimhen bombası! Atletico Madrid ortalığı yakıp yıkacak
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Atletico Madrid’in, Lookman transferinin ardından Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen’i de gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol devinin sezon sonunda resmi adım atabileceği konuşulurken, sarı-kırmızılılarda yaz döneminde hareketli günler yaşanması bekleniyor.

SIMEONE'NİN 1 NUMARASI!

Lookman dan sonra Osimhen bombası! Atletico Madrid ortalığı yakıp yıkacak 1

TransferFeed'in haberine göre; Yaz transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Alexander Sörloth'la yollarını ayırmayı planlayan Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin talebiyle forvet transferinde 1 numaralı aday olarak Victor Osimhen'i belirledi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico yönetimi, Osimhen’in hem fizik gücü hem de bitiriciliğiyle takıma önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Diego Simeone’nin oyun planına uygun bir profil olarak değerlendirilen yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi girişim yapılabileceği ifade ediliyor.

140 MİLYON EURO İSTENECEK...

Lookman dan sonra Osimhen bombası! Atletico Madrid ortalığı yakıp yıkacak 2

Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ve sözleşmesi 3,5 yıl daha devam eden Victor Osimhen için sarı-kırmızılıların kapıyı 140 milyon eurodan açmayı planladığı öne sürüldü. Yönetimin, yıldız golcüye yönelik olası tekliflerde bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı konuşuluyor.

LOOKMAN'I DA KADROSUNA KATMIŞLARDI...

Lookman dan sonra Osimhen bombası! Atletico Madrid ortalığı yakıp yıkacak 3

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Ademola Lookman'ı transfer eden İspanyol temsilcisi oyuncunun performansından büyük mutluluk duyuyor. Lookman, A.Madrid formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımına öenmli derecede etki etti.

SEZON PERFORMANSI

Lookman dan sonra Osimhen bombası! Atletico Madrid ortalığı yakıp yıkacak 4

Galatasaray forması ile bu sezon toplam 21 maça çıkan Nijeryalı golcü bu maçlarda 15 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 da sarı kart gördü.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor derbisi öncesi F.Bahçe'ye müjde! Tedesco oh çektiTrabzonspor derbisi öncesi F.Bahçe'ye müjde! Tedesco oh çekti
Abdullah Kavukcu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı!Abdullah Kavukcu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid son dakika fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen Ademola Lookman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.