Lookman'dan sonra Osimhen bombası! Atletico Madrid ortalığı yakıp yıkacak

Atletico Madrid’in, Lookman transferinin ardından Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen’i de gündemine aldığı iddia edildi. İspanyol devinin sezon sonunda resmi adım atabileceği konuşulurken, sarı-kırmızılılarda yaz döneminde hareketli günler yaşanması bekleniyor.

SIMEONE'NİN 1 NUMARASI!

TransferFeed'in haberine göre; Yaz transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi halinde Alexander Sörloth'la yollarını ayırmayı planlayan Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin talebiyle forvet transferinde 1 numaralı aday olarak Victor Osimhen'i belirledi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico yönetimi, Osimhen’in hem fizik gücü hem de bitiriciliğiyle takıma önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Diego Simeone’nin oyun planına uygun bir profil olarak değerlendirilen yıldız oyuncu için sezon sonunda resmi girişim yapılabileceği ifade ediliyor.

140 MİLYON EURO İSTENECEK...

Galatasaray’ın 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ve sözleşmesi 3,5 yıl daha devam eden Victor Osimhen için sarı-kırmızılıların kapıyı 140 milyon eurodan açmayı planladığı öne sürüldü. Yönetimin, yıldız golcüye yönelik olası tekliflerde bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı konuşuluyor.

LOOKMAN'I DA KADROSUNA KATMIŞLARDI...

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Ademola Lookman'ı transfer eden İspanyol temsilcisi oyuncunun performansından büyük mutluluk duyuyor. Lookman, A.Madrid formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımına öenmli derecede etki etti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması ile bu sezon toplam 21 maça çıkan Nijeryalı golcü bu maçlarda 15 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 6 da sarı kart gördü.