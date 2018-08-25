Loris Karius'a Dejan Lovren'den destek

Beşiktaş'ın transferini duyurduğu Alman kaleci Loris Karius'a Liverpool'dan takım arkadaşı Dejan Lovren'den destek mesajı geldi.
Lovren, siyah-beyazlı takımla anlaşmaya varan Karius'un Instagram'dan "Akşam yemeği zamanı" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafın altına, "Kardeşim sana dediğim gibi en iyisi Türkiye" yorumunu yaptı.
Hırvat savunmacının bu yorumu siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
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