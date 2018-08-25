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Loris Karius'a Dejan Lovren'den destek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

Liverpool'un savunma oyuncusu Dejan Lovren, transfer tercihini Beşiktaş'tan yana kullanan Loris Karius'a sosyal medya hesabından "En iyi tercihi yaptın" ifadeleriyle destek verdi.

Loris Karius'a Dejan Lovren'den destek

Beşiktaş'ın transferini duyurduğu Alman kaleci Loris Karius'a Liverpool'dan takım arkadaşı Dejan Lovren'den destek mesajı geldi.

Lovren, siyah-beyazlı takımla anlaşmaya varan Karius'un Instagram'dan "Akşam yemeği zamanı" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafın altına, "Kardeşim sana dediğim gibi en iyisi Türkiye" yorumunu yaptı.

Hırvat savunmacının bu yorumu siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

Lovren mesaj

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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius dejan lovren Beşiktaş

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