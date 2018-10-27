Loris Karius'a kulübe yolu göründü

Beşiktaş'a kariyerinde temiz bir sayfa açmak için gelen Karius, Bursa deplasmanında yaptığı iyi başlangıcın ardından taraftarın gönlünü kazanmıştı. Ancak son haftalarda üst üste yediği hatalı goller nedeniyle boy hedefi ne dönüştü.
O da birçok oyuncu gibi Genk maçından sonra ıslıklanan isimler arasında yerini aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de Karius’un performansından memnun olmadığı öğrenildi. Alman fi le bekçisinin yaşadığı düşüşü, özel hayatındaki düzensizliğe bağlayan Güneş’in, Rizespor karşısında da bu oyuncuya şans vereceği öğrenildi. Ancak bu şansı iyi kullanmazsa Karius’un kulübeye gitme ihtimalinin güçlü olduğu belirtildi. Alman fi le bekçisi sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden ağır eleştiriler almış, kendi ülkesinde bile alay konusu olmuştu. Loris Karius’un son dönemde sosyal medyada paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor. (AKŞAM)
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