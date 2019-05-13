Loris Karius ve Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra konuştu

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Loris Karius'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMOSU: ATIBA HUTCHINSON

"Zor bir maçtı. Galatasaray derbisindeki hayal kırıklığından sonra ayağa kalkmamız ve kazanmamız gerekiyordu. En iyi oyunumuz olmayabilir ama yapmamız gerekeni yaptık ve kazandık.

Önümüzdeki sezon için iyimserim ancak bu sezon bitmedi. Önümüzde iki maç var ve sıralamayı belirleyecek. Bu maçları ciddiye almalıyız. Son maç bittikten sonra önümüzdeki sezonu değerlendirebiliriz."

"CANER ERKİN, ŞANSSIZDI..."

"Caner Erkin'e çarpan top oldukça şanssızdı diyebiliriz ama sezonun genelinde baktığımızda duran toplardan fazla gol yedik. Gelecekte buna çalışıp bunu düzeltmeliyiz."

LJAJIC: TRABZONSPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

2-1 galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adem Ljajic, ''Çok zor bir maçtı. Derbideki sonuçtan sonra bu maça motive olmak kolay değildi. Güçlü bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu ve gösterdik. Alanyaspor 2-2 yapabilirdi ama yapmamız gerekeni yaptık ve değerli bir galibiyet aldık." dedi.