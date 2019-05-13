SPOR

Loris Karius ve Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra konuştu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.05.2019 23:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ve Sırp yıldız Adem Ljajic, 2-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundular.

Loris Karius ve Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra konuştu

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Loris Karius'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMOSU: ATIBA HUTCHINSON

"Zor bir maçtı. Galatasaray derbisindeki hayal kırıklığından sonra ayağa kalkmamız ve kazanmamız gerekiyordu. En iyi oyunumuz olmayabilir ama yapmamız gerekeni yaptık ve kazandık.

Önümüzdeki sezon için iyimserim ancak bu sezon bitmedi. Önümüzde iki maç var ve sıralamayı belirleyecek. Bu maçları ciddiye almalıyız. Son maç bittikten sonra önümüzdeki sezonu değerlendirebiliriz."

"CANER ERKİN, ŞANSSIZDI..."

"Caner Erkin'e çarpan top oldukça şanssızdı diyebiliriz ama sezonun genelinde baktığımızda duran toplardan fazla gol yedik. Gelecekte buna çalışıp bunu düzeltmeliyiz."

LJAJIC: TRABZONSPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ

2-1 galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adem Ljajic, ''Çok zor bir maçtı. Derbideki sonuçtan sonra bu maça motive olmak kolay değildi. Güçlü bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu ve gösterdik. Alanyaspor 2-2 yapabilirdi ama yapmamız gerekeni yaptık ve değerli bir galibiyet aldık." dedi.

Beşiktaş'ta sezonun oyuncusu gösterilmesiyle ilgili Adem Ljajic: "Bundan çok büyük bir şeref duyarım ama önce takım gelir. Tüm takım ikinci yarıda çok iyi maçlar oynadık. Sadece bir maçta yapmamız gerekeni yapamadık. İşi çok iyi sürükledik. İkinci yarıyla ilgili mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçını kazanmak istedikleri belirten Ljajic, "Ligin ikinci yarısında takım olarak iyi oynadık. Sadece bir maçta yapmamız gerekeni yapamadık. Kendi adıma da takım adına da ligin 2. yarısındaki performansımız için mutluyum. Sezonu nerede bitiririz bilmiyorum ama Trabzonspor maçını da kazanmak istiyoruz." dedi ve sözlerini noktaladı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Quaresma müthiş golü anlattıQuaresma müthiş golü anlattı
Ljajic atıyor, Beşiktaş kazanıyor!Ljajic atıyor, Beşiktaş kazanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius Adem Ljajic

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

Vodafone Park karıştı! Tepki ve ıslık...

Vodafone Park karıştı! Tepki ve ıslık...

Babel resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...

Babel resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! İşte yeni forvet

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş: Üçüncü sıradayız, demek ki başarısızız

Şenol Güneş'ten maç sonu itiraf!

Loris Karius ve Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra konuştu

'Sezon daha bitmedi'

Quaresma: Maçlarımızı kazanıp neler olacağına bakacağız

Quaresma müthiş golü anlattı

Adem Ljajic Beşiktaş formasıyla ligde 9. golünü attı

Ljajic atıyor, Beşiktaş kazanıyor!

Beşiktaş'ta büyük şok! Seçim iptali...

Beşiktaş'ta büyük şok! Seçim iptali...

Vodafone Park karıştı! Tepki ve ıslık...

Vodafone Park karıştı! Tepki ve ıslık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.