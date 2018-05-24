Los Angeles Clippers, Doc Rivers'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki ABD'li antrenör Rivers'ın gelecek sezon bitecek sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarına yer verilmedi.
Tecrübeli antrenör, NBA'de Orlando Magic ve Boston Celtics'i çalıştırdıktan sonra 2013'te Clippers'ın başına geçmişti. Magic'i çalıştırdığı sırada 2000'de yılın antrenörü seçilen Rivers, 2008'de Celtics ile NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Doc Rivers yönetimindeki Clippers, bu sezon 42 galibiyet, 40 mağlubiyetle tamamladığı Batı Konferansı'nda 10. sırayı alarak play-off'lara kalamamıştı.
Avrupa'da 2017/18 sezonu seyirci ortalamaları
Flamengo, Beşiktaş'tan Vagner Love'ı istiyor!
İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi!
Türkiye ve Avrupa'nın en değerli kulüpleri belli oldu (KPMG açıkladı)
Dokali Libya, Beşiktaş formasını giydi
Gomis’e ‘Maymun’ diyen Hakan Hepcan, mahkemede özür diledi
Burak Yılmaz'dan İstanbul'a kesin dönüş kararı
Fatih Terim aldığı teklifleri açıkladı!
İsmail Köybaşı'na BB Erzurum talip oldu
Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı
Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu
Cengiz Ünder, "en başarılı genç yabancı oyuncu" oldu
Marouane Fellaini resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum