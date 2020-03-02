SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Los Angeles FC 1 - 0 Inter Miami (David Beckham yenilgiyle başladı)

Los Angeles FC 1 - 0 Inter Miami (David Beckham yenilgiyle başladı)

FUTBOL HABERLERİ  | 02.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, MLS'te oynadığı tarihinin ilk maçında Los Angeles FC'ye 1-0 yenildi.

Los Angeles FC 1 - 0 Inter Miami (David Beckham yenilgiyle başladı)

Kulübün başkanlığını da üstlenen Beckham, ABD'nin Los Angeles kentindeki Banc of California Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, eşi Victoria Beckham'la birlikte izledi. Los Angeles FC, Vela'nın 44. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynayan Beckham, 2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalamıştı.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 115 kez giyen 44 yaşındaki Beckham, MLS tarihinde hem oyuncu hem de takım sahibi olan ilk kişi olma özelliğini taşıyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Alex'ten şehitler için başsağlığı mesajıAlex'ten şehitler için başsağlığı mesajı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Inter Miami david beckham

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da roketli saldırı!

Ağrı'da roketli saldırı!

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Putin: Kimse ile savaşa hazırlanmıyoruz

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Ronaldo geldi, Real Madrid kazandı

Fenerbahçe taraftarı şampiyon hocayı istiyor

Fenerbahçe taraftarı şampiyon hocayı istiyor

Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

Vedat Muriqi için rekor teklif

Vedat Muriqi için rekor teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Los Angeles FC 1 - 0 Inter Miami (David Beckham yenilgiyle başladı)

Beckham ilk maçında üzüldü

Bir dönem fırtına gibi esen Manisaspor amatöre düştü!

Köklü kulüp profesyonel liglere veda etti

Alex de Souza'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Alex'ten şehitler için başsağlığı mesajı

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

Maçlar öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak

TFF'den flaş karar! Şehitlerimiz için...

Spor dünyasının ünlü isimlerinden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Spor dünyasından şehitler için başsağlığı mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.