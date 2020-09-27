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Los Angeles Lakers 10 yıl aranın ardından NBA finalinde

NBA HABERLERİ  | 27.09.2020 11:07 | Son Güncelleme

NBA'de Denver Nuggets'ı 117-107 mağlup eden Los Angeles Lakers, Batı Konferansı final serisini 4-1 önde bitirdi ve 10 yıl aranın ardından finale çıktı. Maçta Lebron James'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yaptı. Anthony Davis 27, Danny Green ve Alex Caruso ise 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları yenilginin önleyemedi.

Los Angeles Lakers 10 yıl aranın ardından NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'ı 117-107 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-1 kazanarak finale yükseldi. NBA play-off turuna Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 5. maçıyla devam edildi.

Lebron James'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yaparak yıldızlaştığı maçta Nuggets'ı 117-107 mağlup eden Lakers, seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi. Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı.

Lakers'ta Anthony Davis 27, Danny Green ve Alex Caruso ise 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off turuna yarın TSİ 02.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-2) arasındaki Doğu Konferansı final serisi 6. maçıyla devam edilecek.

(AA)

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