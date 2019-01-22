SPOR

Los Angeles Lakers 111 - 130 Golden State Warriors

NBA HABERLERİ  | 22.01.2019 10:56 | Son Güncelleme

NBA'de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı 130-111 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Klay Thompson, 44 sayı atarken, 10 üç sayılık atışında isabet bulan Ty Lawson'ın rekorunu da egale etti.

Los Angeles Lakers 111 - 130 Golden State Warriors

Warriors'ın deplasmanda Lakers'ı 130-111 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Klay Thompson, 44 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performansıyla ön plana çıktı. Mücadelede ilk 10 üç sayılık atışında isabet bulan Thompson, Ty Lawson'ın bu alandaki NBA rekorunu da egale etti.

Stephen Curry 11 sayı, 12 asist ve Kevin Durant 20 sayıyla Batı Konferansı lideri Warriors'ın üst üste 8. olmak üzere 33. galibiyetinde önemli rol oynadı. Sezonun 23. maçını kaybeden Lakers'ta Ivica Zubac 18, Brandon Ingram 17, Kyle Kuzma 16 sayı üretti.

76ERS'TAN ROCKETS'A 28 SAYI FARK
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets'ı 28 sayı farkla 121-93 yendi. Bu sezon 31. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid, 32 sayı, 14 ribaunt, Landry Shamet 18 sayı, JJ Redick 16 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz ise 10 dakika 56 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Rockets'ta James Harden'ın 37, Gerald Green'in 18 sayısı sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.

CAVALIERS, BULLS'A KAYBETTİ
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls'a 104-88 mağlup oldu. Bulls'ta Zach LaVine 25, Bobby Portis 15 sayıyla sezonun 11. galibiyetine katkı sağladı. Arka arkaya 4. olmak üzere 39. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 18, Ante Zizic 13 sayı buldu. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 32 dakika 5 saniye görev yaptığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

SONUÇLAR
New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 109-127
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 88-104
Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 116-106
Washington Wizards-Detroit Pistons: 101-87
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-122
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 123-94
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 85-105
Boston Celtics-Miami Heat: 107-99
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 121-93
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 104-109
Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 111-130

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Lakers'ta Lonzo Ball şokuLakers'ta Lonzo Ball şoku
Derrick Rose Wolves'u uçurduDerrick Rose Wolves'u uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors klay thompson

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Barcelona'dan şaşırtan transfer

Barcelona'dan şaşırtan transfer

Cüneyt Çakır'dan bir ilk

Cüneyt Çakır'dan bir ilk

Kanarya'ya yine hüsran

Kanarya'ya yine hüsran

Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması

Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Wizards Furkan Korkmaz ile kazandı

Wizards Furkan Korkmaz ile kazandı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cedi'nin rekoru Cavs'e yetmedi

Cedi'nin rekoru Cavs'e yetmedi

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Lakers'ı Bogdanovic yıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Los Angeles Lakers 111 - 130 Golden State Warriors

Golden State, Lakers'ı dağıttı

Lonzo Ball en az 1 ay sahalardan uzak kalacak

Lakers'ta Lonzo Ball şoku

Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns'ı 116-114 yendi

Derrick Rose Wolves'u uçurdu

Denver Nuggets 124 - 102 Cleveland Cavaliers

Cedi'nin 17 sayısı yetmedi

Los Angeles Lakers, Oklahoma City deplasmanında uzatmada güldü

Lakers uzatmada güldü

James Harden Nets'i tek başına yenemedi

Harden Nets'i tek başına yenemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.