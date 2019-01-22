Los Angeles Lakers 111 - 130 Golden State Warriors

Warriors'ın deplasmanda Lakers'ı 130-111 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Klay Thompson, 44 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performansıyla ön plana çıktı. Mücadelede ilk 10 üç sayılık atışında isabet bulan Thompson, Ty Lawson'ın bu alandaki NBA rekorunu da egale etti.

Stephen Curry 11 sayı, 12 asist ve Kevin Durant 20 sayıyla Batı Konferansı lideri Warriors'ın üst üste 8. olmak üzere 33. galibiyetinde önemli rol oynadı. Sezonun 23. maçını kaybeden Lakers'ta Ivica Zubac 18, Brandon Ingram 17, Kyle Kuzma 16 sayı üretti.

76ERS'TAN ROCKETS'A 28 SAYI FARK

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Houston Rockets'ı 28 sayı farkla 121-93 yendi. Bu sezon 31. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid, 32 sayı, 14 ribaunt, Landry Shamet 18 sayı, JJ Redick 16 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz ise 10 dakika 56 saniye süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle tamamladı. Rockets'ta James Harden'ın 37, Gerald Green'in 18 sayısı sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.