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Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı

10.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 42 sayısının yardımıyla Phoenix Suns'ı 123-110 mağlup etti.

Los Angeles Lakers, Davis'in 42 sayısıyla kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde bu sezon play-off'a kalma mücadelesi veren Lakers, konuk ettiği Suns'ı 13 sayı farkla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Sezonun 38. galibiyetini elden eden ve konferansında 7. sırada yer alan Lakers'ta uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara yüksek formla dönen Anthony Davis 42 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 3'er top çalma ve blokluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Alex Caruso 17 sayı ve 8 asist, Kentavious-Caldwell Pope 17 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 20. kez kaybeden 48 galibiyetli Suns'ta Cameron Payne 24, Devin Booker 21, Mikal Bridges 15 sayı, Chris Paul ise 13 sayı ve 10 asist ile mücadele etti.

ROZİER'İN 43 SAYISI YETMEDİ

New Orleans Pelicans, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 112-110 mağlup ederek play-in'e kalma yarışını sürdürdü.

Bu sezon 31. kez kazanan Batı Konferansı 11'incisi Pelicans'ta Eric Bledsoe 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Jaxson Hayes 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 blok, James Johnson 17 sayı ve 8 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker ve Naji Marshall 13'er sayı, Lonzo Ball 12 sayı ve 6 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Doğu Konferansı'nda 33 galibiyet ve 35 mağlubiyetle 8. sırada yer alan Hornets'ta Terry Rozier'in 43 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik performansı yeterli olmadı. LaMelo Ball 22 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Cody Zeller 17 sayı ve 8 ribaunt, PJ Washington 14 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.

TOPLU SONUÇLAR

Boston Celtics-Miami Heat: 124-130

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 100-106

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 110-112

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 97-124

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 96-128

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 96-108

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 123-110

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 126-98

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NBA
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