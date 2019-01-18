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Los Angeles Lakers, Oklahoma City deplasmanında uzatmada güldü

NBA HABERLERİ  | 18.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

Los Angeles Lakers, Chesapeake Energy Arena’da karşılaştığı Oklahoma City Thunder’ı uzatmalarda 138-128’lik skorla mağlup etti.

Los Angeles Lakers, Oklahoma City deplasmanında uzatmada güldü

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Bankers Life Fieldhouse’da karşılaştığı Indiana Pacers’ı 120-96’lık skorla mağlup etti. Philadelphia’da 2 dakika süre alan Furkan, 1 asist yaparken, takımda ise Jimmy Butler 27 sayı, 5 ribaund ve Joel Embiid 22 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Pacers'ta ise Thaddeus Young’ın 27 sayı, 6 ribaundluk performansı yetmedi.

Lakers uzatmalarda galip

Los Angeles Lakers, Chesapeake Energy Arena’da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder’ı uzatmalar sonucunda 138-128 mağlup etti. Lakers'ta Kyle Kuzma 32 sayı ve 8 ribaund, Ivica Zubac 26 sayı ve 12 ribaund ile takımın katkıda bulundu. Thunder'da ise Paul George 27 sayı, 8 asist ve R. Westbrook 26 sayı ve 13 asist ile maçı tamamladı.

NBA'de heyecan 7 maç ile devam edecek. Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Washington Wizards: 101 - New York Knicks: 100

Charlotte Hornets: 114 - Sacramento Kings: 95

Indiana Pacers: 96 - Philadelphia 76ers: 120

Toronto Raptors: 111 - Phoenix Suns: 109

Denver Nuggets: 135 - Chicago Bulls: 105

Oklahoma City Thunder: 128 - Los Angeles Lakers: 138

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Anahtar Kelimeler:
oklahoma city thunder los angeles lakers NBA

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