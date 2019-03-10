Los Angeles Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapadı

NBA Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta yıldız oyuncu Brandon Ingram şoku yaşanıyor. Kulübün resmi internet sitesinden Ingram'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, sağ omuzundan sakatlık geçiren 21 yaşındaki basketbolcunun sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği duyuruldu. Ingram, bu sezon Lakers formasıyla 52 müsabakada görev aldı ve 18.3 sayı, 5.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları ile oynadı.
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