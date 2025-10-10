Mynet Trend

Los Angeles'ta 'Adva Lavie' alarmı! Eski İsrail askeri genç kadın, yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Adva Lavie isimli genç kadın, Los Angeles'i karıştırdı. Flört uygulamalarını kullanarak yaşlı erkeklerin evlerine giren arından da kayıplara karışan genç kadın için Şerif Departmanı özel bülten yayınladı. İddiaların komplo olduğunu savunan Lavie'nin eski bir İsrail askeri olduğu oraya çıktı. İsrail havayolunda uçuş görevlisi olarak da çalışmış olan Lavie, modelliğe başladığından bu yana takipçi kitlesini artırmış.

Los Angeles'ta 'Adva Lavie' alarmı! Eski İsrail askeri genç kadın, yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Los Angeles'ta adeta 'Adva Lavie' alarmı ilan edildi. Şerif Departmanı, hırsızlıkla suçlanan Adva Lavie ve mağdurlarıyla ilgili özel bir bülten yayınladı.

"ZENGİN VE YAŞLI ERKEKLERLE İLETİŞİM KURUP..."

Şerif departmanı, "Şüpheli Lavie, Los Angeles Bölgesi genelinde zengin ve yaşlı erkekleri hedef alan ve sosyal medya platformları ve uygulamalarında kız arkadaşı veya arkadaşı gibi davranan bir dizi konut hırsızlığına karıştı" ifadelerine yer verdi.

Los Angeles ta Adva Lavie alarmı! Eski İsrail askeri genç kadın, yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş 1

Independent'ın haberine göre yetkililer, Mia Ventura Shoshana ve Shana adlarıyla da bilinen Lavie'nin siyah ve beyaz lüks araçlar kullandığını söyledi.

Los Angeles ta Adva Lavie alarmı! Eski İsrail askeri genç kadın, yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş 2

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı bülteninde Lavie'ye yönelik herhangi bir suçlamada bulunulmadığını duyurdu.

ADVA LAVİE: "TAMAMEN KOMPLO"

Lavie ise Daily Mail'e yaptığı açıklamada, iddiaların kendisi için "tamamen yeni" olduğunu ve bir komplonun kurbanı olduğunu öne sürdü. Lavie "Sanırım gerçekten güçlü ve gerçekten bağlantılı biriyle takıldığınızda, onları sinirlendirirseniz bu sorunlu olur çünkü sizi gerçekten mahvedebilirler" dedi.

Los Angeles ta Adva Lavie alarmı! Eski İsrail askeri genç kadın, yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş 3

ESKİ İSRAİL ASKERİ

Lavie'nin iki yıl boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yaptığı ve ardından Koronavirüs salgını sırasında işten çıkarılmadan önce bir İsrail havayolunda uçuş görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Genç kadının, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edindikten sonra, "dini inançları nedeniyle arkadaşlarının ve ailesinin hayal kırıklığına uğramasına rağmen" modelliğe yöneldiği belirtildi.

Okuyucu Yorumları
