Los Angeles’ta nefes kesen gece atlayışı

Red Bull Air Force ekibinin üç sporcusu, 4 bin fitlik bir yükseklikteki helikopterden wingsuitleriyle gece karanlığında kendilerini boşluğa bıraktı. Etkileyici görüntülerin oluştuğu atlayışta sporcular yaklaşık 120 kilomtere/saatlik hıza ulaştı.
Los Angeles, nefes kesici bir gece atlayışına sahne oldu. Red Bull Air Force, dolunayın bu sene dünyaya en yakın olduğu son geceyi yaklaşık 4 bin fitlik bir yükseklikten helikopterden yaptığı atlayışla kutladı. Jon Devore, Mike Swanson ve Andy Farrington’dan oluşan ekip, 2 atlayış yaparken, yaklaşık 120 kilometre/saat hıza ulaştılar ve ortaya da göz alıcı görüntüler çıktı.
(İHA)
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