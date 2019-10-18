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Lösemi hastası Meryem'e uygun ilik bulundu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 18.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Hakkari Yüksekova'da lösemi (kan kanseri) hastası olan ortaokul öğrencisi Meryem Bakır (13) için uygun ilik İstanbul'da bulundu. Ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan baba Enver Bakır, "Kızımın bir an önce sağlığına kavuşup, eğitim hayatına devam etmesini istiyorum. Yurt dışında tanımadığım bir aile, bize yardım elini uzattı. Onun sayesinde kızıma ilik nakli yapılacak." diye konuştu.

Hakkari Yüksekova'ya 5 kilometre mesafedeki İnanlı köyünde yaşayan Enver ve Şirin Bakır çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan imam hatip ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meryem Bakır, rahatsızlanınca ailesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı tahliller sonrası Meryem'e 2 ay önce lösemi hastalığı teşhisi kondu. Meryem'e müjdeli haber İstanbul'dan geldi.

'YURT DIŞINDA TANIMADIĞIM AİLE BİZE YARDIM ELİNİ UZATTI'

Ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Enver Bakır, kızı için uygun ilik naklinin bulunduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'ndan bugüne kadar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kızıma lösemi hastalığı teşhisi konuldu. Van’daki doktorların çabaları sayesinde yurt dışında yaşayan bir ailenin yardımıyla İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde ilik nakli yapacakları söylendi. Ancak maddi durumum olmadığı için kızımı götüremiyorum. Ben ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Kızımın bir an önce sağlığına kavuşup, eğitim hayatına devam etmesini istiyorum. Yurt dışında tanımadığım bir aile, bize yardım elini uzattı. Onun sayesinde kızıma ilik nakli yapılacak" dedi.

'EĞİTİMİME DEVAM ETMEK İSTYORUM'

Lösemi hastası Meryem Bakır ise hastalığı yüzünden okuluna gidemediğini, bir an önce iyileşip eğitimine devam etmek istediğini söyledi.

KAYMAKAM'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı da Meryem’in tedavisi için gereken yardımı yapacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova lösemi hastası

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