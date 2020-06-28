Lösemiyi yenen genç zatürreye yenik düştü

Akçay'ın öksürük şikayetinin olduğunu, olay günü evden çıktığı sırada babasının oğlunu merdivenlerde fenalaşmış halde bulduğunu anlatan Akar, şunları dile getirdi:

Hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konulan Akçay, 15 gündür yoğun bakım da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastalığını yenmeyi başaran ve 15 gün önce öksürük şikayeti baş gösteren Akçay, babası tarafından evinin merdivenlerinde baygın halde bulundu.

Sakarya Valiliği, Türk Kızılay Sakarya Şubesi ile Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) iş birliğiyle kentte adına kan bağışı kampanyası yapılan ve aranan donörü Almanya'da bulunan Akçay, yaklaşık 2 yıl önce kemik iliği nakli sayesinde hayata tutundu.

"Utku, lömesiyi ilik nakli olduktan sonra yendi. Sonra zatürreye yakalandı, akciğerleri sıkıntıya düştü. Sakarya'da adına kampanya yapılmıştı. Donörü Almanya'da bulundu, ilik nakli oldu. Sakarya, Utku için tek yürek olmuştu. Utku, lösemiyi yendi ama onu zatürreden kaybettik, üzgünüz. 15 günlük yoğun bakımın ardından aramızdan ayrıldı. Üzüntümüzü anlatamam, genç bir evladımızı kaybettik, hepimizin başı sağ olsun, ailesine sabırlar diliyorum."

Sakarya'da 2018'de kemik iliği kanseri nedeniyle kök hücre nakliyle tedavi olmayı bekleyen Utku Akçay ve aynı durumdaki hastalar için Sakarya Valiliği, Türk Kızılay Sakarya Şubesi ile Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) iş birliğiyle uygun vericinin bulunabilmesi için kampanya düzenlenmişti.

Dönemin Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kan bağışında bulunmuştu.

