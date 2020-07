LÖSEV 30 aileye 6’şar kilogramlık et kolisi dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kurban Bayramı öncesinde 30 aileye 6 kilo olmak üzere et kolisi teslim etti.

LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Atik ve LÖSEV Sosyal Hizmet Personeli Elif Barış konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

LÖSEV Sosyal Hizmet Personeli Elif Barış, ellerinden geldikçe ailelere et desteği sağladıklarını ifade ederek “Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ve Kurban dönemlerinde yaptığımız çalışmalar arasında yine Kurban dönemine ilişkin et dağıtımımız oldu. 30 ailemize yaklaşık 6’şar kilogramlık kırmızı et kolisi teslim ettik. Hastalarımızın özellikle kanser tedavi sürecinde ihtiyacı olan kırmızı et desteğini elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda ailelerimizi sık sık destekliyoruz” dedi.

LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Atik ise kamuoyuna seslenerek Kurban Bayramı öncesi tüm kurban bağışlarını LÖSEV’e yapma çağırısında bulundu. Atik yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “LÖSEV inanılmaz çalışıyor. Baktığımızda gurur duyuyoruz, çünkü bu vakıf için çok emek harcıyoruz. Bu emeğimizin de böyle geri dönmesi bizi çok mutlu ediyor. Emin olun ki Türkiye’nin birçok yerinde böyle et dağıtımı devam ediyor. Kutulara baktığımızda gördüğümüz üzere sadece et değil; sucuğundan, bifteğinden, kuşbaşısından her şey mevcut. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buradan bir çağrı yapmak istiyorum; LÖSEV biliyorsunuz kurban bağışlarını alıyor. Kurban bağışlarını da 12 ay boyunca böyle hem lösemili ailelere, hem kanserli ailelere dağıtıyor. Bir bölümünü hemen dağıtıyoruz, belli bölümünü de 12 aya yayarak bütün ailelerin et ihtiyacını karşılaşıyoruz. Bugün Ereğli’de yaptık. Onun için kurban bağışınızı lütfen LÖSEVE yaparsanız her çocuğa umut olursunuz, her aileye can, kan olursunuz, bize de çok destek olursunuz. LÖSEV olarak tek ricamız; tüm kurban bağışlarınızı LÖSEV’e yapmanızı istiyoruz.”

Konuşmaların ardından LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Atik, LÖSEV Sosyal Hizmet Personeli Elif Barış ve vakıf üyeleri, LÖSEV binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.