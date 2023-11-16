YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. LÖSEV kuruluşunun 25'inci yılını Antalya'da özel etkinlikle kutladı

LÖSEV kuruluşunun 25'inci yılını Antalya'da özel etkinlikle kutladı

16.11.2023 07:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Antalya'da gala gecesi programı düzenledi.

LÖSEV kuruluşunun 25'inci yılını Antalya'da özel etkinlikle kutladı

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, 25 yılı geride bırakan LÖSEV'in çeyrek asırlık yolculuğu, "sevgi, iyilik, umut ve mücadele" temalarıyla anlatıldı.

LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, burada yaptığı konuşmada, LÖSEV'in kuruluşundan bu yana büyük emekler verildiğini ve bu mücadelenin sonunda çocukları sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

LÖSANTE Hastanelerinde lösemideki başarı oranının yüzde 94'lere ulaştığını aktaran Ezer, "Dünyanın çok sayılı hastanelerinde bu başarı var. Türkiye'de bunu başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her şey para demek değildir ama her türlü desteğin ucunda sizin bağışlarınız yer alıyor. Sizler desteklerinizle bu çocuklara hayat verdiniz, bizlere inandınız. Güvendiniz. Ve yüzde 94 başarıyı elde ettik. Burada asıl başarı çocuklarımızın. Onlar lösemi canavarıyla savaşırken umutlarını hiç kaybetmediler. 'Biz iyileşeceğiz,' dediler. Savaştılar ve başardılar." diye konuştu.

Ezer, bu kapsamda başarı oranının yükselmesi için kök hücrelerin çoğaltılması ve organ yetmezliklerinin giderilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Üstün Ezer, Antalya'da bir Lösemili Çocuklar Köyü kurmak istediklerini belirterek, "Bürokrasiden veya bağışçılarımızdan bir arsa istiyoruz. Lösemili çocuklara okul yapabilmek, lösemili çocuklar köyü, bedava hizmet veren bir hastane yapabilmek için yüzlerce ve binlerce çocuğun hayatını kurtarmak için istiyoruz. Yemyeşil bir bahçenin içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"GAZZE'DEKİ O ÇOCUKLARIN, ZAVALLI İNSANLARIN HALİNİ GÖREREK PERİŞAN OLUYORUZ"

Etkinlikte sahne alan şarkıcı Nilüfer ise böyle özel bir gecede yer almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Dünyadaki tüm çocukların en iyiye layık olduğunu dile getiren Nilüfer, "Gazze'deki o çocukların, zavallı insanların halini görerek perişan oluyoruz. Çocuk her yerde çocuktur ve her zaman her çocuk en iyisine layıktır. Bugün yaptığım paylaşımda ağır bir sözcük söyledim ama artık dayanamadım. Belki siz de görmüşsünüzdür, son gördüğüm bebek görüntülerinden sonra artık dayanılmaz bir hale geldi. 21. yüzyılda 2023 yılında bu kadar çağ dışı, bu kadar ilkel, bu kadar vahşi nasıl olabiliyorlar diye düşünmeden edemiyorum. Bir an önce bu savaşın, bu soykırımın bitmesini, bu insanların refaha kavuşmalarını ve hatta bir vatan sahibi olmalarını diliyorum bütün kalbimle." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şarkıcı Nilüfer sevilen şarkılarını seslendirdi.

Lösemiyi yenen çocukların dans gösterisi yaptığı etkinlikte, LÖSEV eğitim kurumlarında eğitim alan Lösemili Çocuklar Korosu da müzik dinletisi sundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da aranan 11 şahıs yakalandıManisa’da aranan 11 şahıs yakalandı
İskenderun'daki asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındıİskenderun'daki asayiş uygulamalarında 9 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da "huzur uygulaması"İstanbul'da "huzur uygulaması"
Anahtar Kelimeler:
antalya Nilüfer Filistin İsrail LÖSEV

Antalya Namaz Vakitleri 16 Kasım Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
12:47
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Perşembe

Alper eczanesi
Alanya
Hisar eczanesi
Manavgat
Şule eczanesi
Manavgat
Bayir eczanesi
Manavgat
Pinar eczanesi
Serik
Antalya eczanesi
Kemer
Kaş derman eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.