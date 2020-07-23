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Lösev’den yıl boyunca et yardımı

İZMİR HABERLERİ  | 23.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Lösev, lösemili çocuklar ve onkoloji hastaları tedavileri boyunca proteinden yüksek ve sağlıklı beslenebilsin diye et ve et ürünleri dağıtımlarına yıl boyunca devam ediyor.Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmelerinin önemine dikkat çeken Lösev, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor.Et dağıtım desteklerini 9 ilde bulunan Lösev şubelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki ev ziyaretlerinde ve anlaşmalı marketlerden ulaştıran Lösev, yıl boyunca ailelerin düzenli olarak et ve et ürünleri ile beslenmesini sağlıyor.

Lösev’den yıl boyunca et yardımı

Lösev, lösemili çocuklar ve onkoloji hastaları tedavileri boyunca proteinden yüksek ve sağlıklı beslenebilsin diye et ve et ürünleri dağıtımlarına yıl boyunca devam ediyor.
Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmelerinin önemine dikkat çeken Lösev, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor.
Et dağıtım desteklerini 9 ilde bulunan Lösev şubelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki ev ziyaretlerinde ve anlaşmalı marketlerden ulaştıran Lösev, yıl boyunca ailelerin düzenli olarak et ve et ürünleri ile beslenmesini sağlıyor. Kurban Bayramında Lösev’in aldığı kurban vekaletleri yıl boyunca ihtiyacı olan ailelere eşit ve adil şekilde dağıtılıyor. Yerinde ve uzaktan yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere destek veriliyor.
İzmir İrtibat Ofisinde gerçekleştirilen organizasyonda İzmir’de yaşayan ve Lösev’e kayıtlı ailelere taze et ve et ürünleri destekleri sunuldu. Hastalar ve aileleri Lösev’e destek olan tüm hayırseverlere dua ederek bu zor günlerinde onları yalnız bırakmayan bağışçılara ve Lösev çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Lösev’den yıl boyunca et yardımı

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