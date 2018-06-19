Lothar Matthaus: Mesut Özil Dünya Kupası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'nı bırakabilir!

Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçlarında Meksika'ya 1-0 mağlup olmalarının ardından cumartesi günü Soçi'de oynayacakları İsveç karşılaşmasının kendileri için final havasında olacağını belirtti.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika maçında takım olarak hatalar yaptıkları öz eleştirisinde bulunarak, "Artık daha iyi olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da linç girişimine uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında da ıslıklanarak protesto edilmişlerdi.

Lothar Matthaus, Özil'i eleştirdi

Almanya'nın fahri kaptanı unvanına sahip olan Lothar Matthaus, Bild gazetesindeki yorumunda Almanya Milli Takımı için, "Kalp yok, sevinç yok tutku yok" eleştirisinde bulundu.

Matthaus, Meksika maçında Mesut Özil'in milli formayı severek giymediğini, takım oyunu isteği olmadığını ve kalpten oynamadığını söyledi. Lothar Matthaus, aynı zamanda Dünya Kupası'ndan sonra Mesut'un milli takımı bırakabileceğini de iddia etti.

