TREND

Loto milyoneri tüm parasını bunun için harcadı!

Betül Songur Betül Songur
YAŞAM  | 06.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Jane Parker isimli kadın henüz 17 yaşındayken büyük ikramiye kazandı. Tam 1 milyon sterlin değerindeki loto ikramiyesiyle yaptığı harcamalarsa onu dünyanın gündemine taşıdı. İngiltere'nin en genç milyoneri olarak anılan Jane, harcamalarını sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.

Kazandığı paranın neredeyse hepsini estetik ve alışverişe harcadığını itiraf eden Jane, yalnızca bir ameliyat için 4 bin 500 sterlini gözden çıkarmış.

Tüm parasını estetiğe yatırdı

17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jane Park, kazandığı paranın neredeyse tamamını estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını itiraf etti.
Sosyal medyada oldukça aktif olan genç kadın, bu defa da göğüs ameliyatı olduğunu, paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.
İngiltere'nin en genç loto milyoneri unvanına sahip olan genç kadın şimdi de yeni bir estetik ameliyatla gündemde.
2003'te 17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jane Park bu kez de göğüslerini yaptırdı.
Jane Park, 4 bin 500 sterlin ödeyerek estetik ameliyat olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Park, kazandığı paranın neredeyse hepsini estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını itiraf etti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LOTO para estetik

En Çok Okunan Trend Haberler

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Meral Kaplan annesini ve kardeşini tekme tokat dövdü! O anlar kamerada...

Meral Kaplan annesini ve kardeşini tekme tokat dövdü! O anlar kamerada...

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

İlginizi Çekebilir

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada gelinlik görmek ne demektir? Gelinlik görmek, gelinlik giymek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada gelinlik görmek, gelinlik giymek ne demektir?

Müge Anlı Birgül Memiş'in DNA testi sonucunu açıkladı stüdyo bir anda karıştı

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay

Demre'de Noel Baba ayini

Görüntüler Antalya'da çekildi! Ayinin nedenini böyle açıkladılar

İstanbul'da art arda inişe geçtiler! İzleyenler dehşete kapıldı

İstanbul semalarında panik! Korku dolu anlar...

Trabzon'da akılalmaz olay! Ayıları önce kovaladı sonra özür dileyip bal verdi

Kovaladığı ayıdan bakın nasıl özür diledi!

Poşetleri giyip sokağa çıkıyor! Sebebi çok ilginç

Poşetleri giyip sokağa çıkıyor! Sebebi çok ilginç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.