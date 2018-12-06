Loto milyoneri tüm parasını bunun için harcadı!

Kazandığı paranın neredeyse hepsini estetik ve alışverişe harcadığını itiraf eden Jane, yalnızca bir ameliyat için 4 bin 500 sterlini gözden çıkarmış.

Tüm parasını estetiğe yatırdı

17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jane Park, kazandığı paranın neredeyse tamamını estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını itiraf etti.

Sosyal medyada oldukça aktif olan genç kadın, bu defa da göğüs ameliyatı olduğunu, paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

İngiltere'nin en genç loto milyoneri unvanına sahip olan genç kadın şimdi de yeni bir estetik ameliyatla gündemde.

2003'te 17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan Jane Park bu kez de göğüslerini yaptırdı.

Jane Park, 4 bin 500 sterlin ödeyerek estetik ameliyat olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.