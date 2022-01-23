Lottie Moss içine neredeyse hiçbir şey giymedi!

İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının eskiden kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

23 yaşındaki Lottie Moss, müstehcen görüntülerini istediği kişilere internet üzerinden satmasına imkan tanıyan platform OnlyFans'daki fotoğraflarının ve telefon numarasının sızdırıldığını söyleyerek, fotoğrafı sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini söylemişti.

Dün gece Londra'da bir arkadaşının doğum gününe giderken görüntülenen Moss, kıyafer tercihiyle bir kez daha gündem oldu.

Transparan bir elbise giyen Lottie Moss, içine sadece siyah süyten ve string giydi.



OnlyFans'ta bazı özel fotoğraflarını yalnızca abone olan takipçileriyle 1000 sterlin karşılığında paylaşan Moss, bu şekilde hatrı sayılır bir servete ulaştı.





