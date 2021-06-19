Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

"Moda dünyasının yaşayan efsanesi" olarak nitelendirilen Kate Moss'un üvey kardeşi olan ve kendisi de modellik yapan 23 yaşındaki Lottie Moss, futbol yıldızı Dele Alli'nin, kendisine defalarca direkt mesaj gönderdiğini söyledi. Lottie Moss, bu açıklamayı, kamera karşısına geçtiği Made In Chelsea ile tanınan Jamie Laing'in podcast yayınına konuk olduğunda yaptı.

SORUYA CEVAP VERDİ

Moss, Laing'in "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.Moss, Dele Alli'nin kendisine üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti. Moss, Alli'nin mesajlarının devam ettiğini ve sonunda da "Bu gerçekten kabalık" diyerek kendisini yanıtsız bırakmasını eleştirdiğini de saklamadı.

OLAY İDDİA

25 yaşındaki Dele Alli, uzun süre model Ruby Mae ile birlikte oldu. Geçen şubat ayında ondan ayrıldıktan sonra da geçen ay, Manchester City'nin patronu Pep Guardiola'nın kızı Maria ile bir barda samimi şekilde görüntülendi.Delle Alli ile ilgili bu çarpıcı iddianın sahibi olan Lottie Moss, birkaç ay önce, çıplak pozlarını internette satışa çıkardığı haberleriyle gündeme gelmişti. Kate Moss'un, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi 23 yaşındaki Lottie Moss'un bu fotoğraflarının, ayda 14 Sterlin'e üye olunan bir sitede yer aldığı ortaya çıktı.