SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık

Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık

08.09.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, "Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler" dedi.

Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda, evinde Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek grupta 13 puanla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Louis van Gaal açıklamalarda bulundu. Van Gaal, "90 dakika boyunca baskılı futbol oynadık. Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Birinci istasyonda oynayanlar çok iyi oynadı. Harika bir gruba sahibiz. Şu an çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler" diye konuştu.

"DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİK"

Takımdaki gelişim hakkında gelen soruya ise tecrübeli teknik adam, "Sürekli hızlanıyorlar. Antrenmanda, maç içinde gelişimi görmek istedim. 4-4-3 oynattık ve futbolcular da bu formatta oynamak istiyor. Harika bir Türkiye'ye karşı bu şekilde oynamamız çok iyi. Daha da iyi oynayabilirdik. Çok fazla top kaybı yaptık. 3-0'dan sonra disiplin kayboluyor tabii ki ama rakibe kaptırdığımız topları yapmamalıydık. Önümüzdeki maç için bugünkü maçı tek tek inceleyip, oyunculara da eksik yönlerimizi göstereceğiz. Takımı gençleştirdik ve sakinlik yarattı. Bu bir kumardı ve bunu iyi yaptık" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transferin son gününde 2 bomba birdenTransferin son gününde 2 bomba birden
Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!
Yaşayan efsane Pele bağırsak ameliyatı olduYaşayan efsane Pele bağırsak ameliyatı oldu
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

MEB duyurdu! 9 Eylül'e kadar uzatıldı

MEB duyurdu! 9 Eylül'e kadar uzatıldı

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

Rıdvan Dilmen'den Hollanda'ya ilginç benzetme

Rıdvan Dilmen'den Hollanda'ya ilginç benzetme

Şenol Güneş: Düzen ve şeytanlık karışmış

Şenol Güneş: Düzen ve şeytanlık karışmış

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.