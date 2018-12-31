Louise Thompson kusursuz vücuduyla şov yaptı

Kıskanılacak fiziği ile ön planda olan Made In Chelsea şovunun yıldızı Louise Thompson, Instagram üzerinden yeşil bikinisiyle yeni fitness planını anlattı.

Kendini spora adadı

Kendini spora adayan Made In Chelsea şovunun yıldızı Louise Thompson, spor eğitmeni ve aynı zamanda erkek arkadaşı olan Ryan Libbey ile günde 6 saat spor yaparak mükemmel vücudunu koruyor.

Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini spora yönlendiren güzel isim, planlı spor sayesinde yaptığı kusursuz vücudu ile ilgili yeni fitness planını sosyal medya hesabından paylaştı.