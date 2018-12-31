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Louise Thompson kusursuz vücuduyla şov yaptı

basak.deniz basak.deniz
ÜNLÜLER  | 31.12.2018 08:51 | Son Güncelleme

İngiltere’nin en çok izlenen programlarından Made In Chelsea ile adını duyuran Louise Thompson, kusursuz vücudu ile yeni fitness planını tanıttı.

Kıskanılacak fiziği ile ön planda olan Made In Chelsea şovunun yıldızı Louise Thompson, Instagram üzerinden yeşil bikinisiyle yeni fitness planını anlattı.

Kendini spora adadı

Kendini spora adayan Made In Chelsea şovunun yıldızı Louise Thompson, spor eğitmeni ve aynı zamanda erkek arkadaşı olan Ryan Libbey ile günde 6 saat spor yaparak mükemmel vücudunu koruyor.
Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini spora yönlendiren güzel isim, planlı spor sayesinde yaptığı kusursuz vücudu ile ilgili yeni fitness planını sosyal medya hesabından paylaştı.
Televizyon yıldızının bu ilerlemesinde en büyük katkısı olan isim şüphesiz kişisel spor eğitmeni Ryan Libbey ile olan ilişkisi. Çift Instagram’da beraber spor yaptıkları anları bol bol paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Made In Chelsea Louise Thompson

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