Love Island da Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu gündem oldu! Tutkulu öpüşmeden sonra başka erkekle....

İngiltere’nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası yani Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu ülkede en çok konuşulan isimler arasında.

İngiltere’de sansasyon yaratan ve ülkemizde de hatrı sayılır bir takipçisi olan Love Island yarışması sık sık müstehcen olaylar ile gündeme geliyor.

Aşk, entrika ve cinselliğin eksik olmadığı ada kapalı kapılar ardında gerçekleşen olaylarla da çok konuşuluyor.

Türkiye’de pek çok dizide yer alan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, adaya geldiği ilk günden gündem olmayı başardı.



Cülcüloğlu ilk randevusuna 22 yaşındaki öğrenci Liam Llewellyn ile çıktı. Ancak randevuları Liam’ın flörtleştiği Gemma’nın tepkisini çekince adada olaylar çıktı.

Ardından Cülcüloğlu, adanın yeni çocuğu Jacques O'Neill'e etkilemek için çekici hamlelerde bulundu.





