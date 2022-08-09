Love Island'ın kazananı Ekin Su canlı yayında dekoltesinin azizliğine uğradı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Ekin Su Cülcüloğlu, Love Island yarışmasına katılınca bir anda çok popüler oldu. Ekin Su yarışmada yaptığı hareketlerle ve partneriyle girdiği cinsel ilişkiyle epey konuşuldu. Seyircinin ilgisini çeken Ekin Su Aşk Adası'nın kazananı oldu.

ITV'nin gündüz programı Loose Women'a konuk olan Türk oyuncu iddialı bir elbise seçmişti. Bu elbisesi güzel oyuncunun başına iş açtı.

SEYİRCİLERDEN YORUM YAĞDI

Ekin Su dekoltesinin azizliğine uğradı ve meme ucu elbisesinden dışarı çıktı. Sosyal medyada bu durum gündem oldu. İzleyiciler "Hey meme ucun görünüyor" yorumları yaptı.

Ekin Su yarışmaya katılmadan önce göğüs dikleştirme operasyonuyla birlikte çeşitli estetikler de olmuştu.

