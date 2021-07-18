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Love Island yarışmacıları yine sınırları zorladı! Görüntüler yayınlanamadı

18.07.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yarışmacıları kameralara rağmen sıcak anlar yaşamaktan kendilerini alıkoyamıyor. Son olarak Millie Court ve Liam Reardon birlikte bir gece geçirdi ve sınırları zorladı.

Love Island yarışmacıları yine sınırları zorladı! Görüntüler yayınlanamadı

İngiltere’nin popüler izdivaç programı olan Love Island, cinselliğin had safhada olduğu bir program.

Reytingleri alt üst eden yarışma Love Island'da yarışmacılar aradıkları eşi bulmak için ellerinden geleni yapıyor. Son olarak Millie Court ve Liam Reardon birlikte romantik bir gece geçirdi ve kameraları umursamadı.

21 yaşındaki Liam ve 24 yaşındaki Millie, yatağın altındaki gizli çekmeceleri keşfetti ve yetişkin kostümleri, kelepçeler, göz bağları ve tüyleri buldu. Millie Court ve Liam Reardon kostümleri giydikten sonra görüntü kesildi.

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Love Island çifti birlikte vakit geçirmeye başladığında sınırları o kadar zorladı ki içeriden gelen bilgilere göre görüntüler yayınlanamayacak kadar müstehcendi.

Ekipten bir kişi yaptığı açıklamada "Görüntüler oldukça açıktı ve yapımcılar hiçbirini yayınlayamadıkları için rahatsız oldular" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island İngiltere
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