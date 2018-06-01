Löw'den futbolculara ilişki, alkol ve sosyal medya yasağı!

Turnuva takımı özelliğiyle her büyük şampiyona öncesi favoriler arasında yer alan Almanya, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyon unvanını korumaya çalışacak. Teknik direktör Joachim Löw de takımı başarıya ulaştıran kuralları da organizasyonda da uygulayacak. Löw, oyuncularına turnuva sırasında seks yapmayı, alkol tüketimini ve sosyal medyayı yasakladı.

Brezilya'dan (1958 - 1962) sonra Dünya Kupası şampiyonluğunu korumayı hedefleyen Almanya'da Löw kararını savunurken, "Kurallarımızın ardından futbolcular daha bir aile ortamında bulunuyor. Amacımızı biliyorlar. Her oyuncu bu yapbozun bir parçası, takım bireysellikten önce gelir" açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası başladığında Alman Milli Takım oyuncuları dünyadan izole edilecekler; ancak ilerleyen dönemlerde aileleriyle kısa süreli zaman geçirecekler. Alkol tüketimi tamamen yasaklanmayacak. Futbolcular, yatmadan önce bir bardak şarap içebilecek; ancak fazlasına izin verilmeyecek. Oyuncular, sosyal medyada hesaplarından otelden ve soyunma odasından resim paylaşamayacak. Bunun nedeni ise takım taktiğinin kazara paylaşımının önüne geçilmesi...

Ayrıca Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'lı paylaşımlarının ülkede eleştirilmesinin de bunda etkili olduğu kaydedildi. (NTVSpor)

