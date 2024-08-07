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Lucas Digne Galatasaray'a doğru! Taraflar anlaştı, Aston Villa ile transfer görüşmeleri başladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.08.2024 16:13
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Galatasaray transferde gaza bastı, bir süredir görüşmelerin sürdüğü Lucas Digne ile anlaşmaya vardı. Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine katan sarı-kırmızılılar, Digne transferi için Aston Villa'ya resmi teklifini iletti.

Lucas Digne Galatasaray'a doğru! Taraflar anlaştı, Aston Villa ile transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'da yeni transfer gelişmesi... Son olarak Norwich City'den Gabriel Sara'yı renklerine katan sarı-kırmızılılar Lucas Digne ile her konuda anlaşmaya vardı.

GALATASARAY, LUCAS DIGNE İLE ANLAŞTI!

Sports Digitale'nin haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, Aston Villa'ya resmi teklif yaptı. Cenk Ergün, Monchi ile görüşmelere başladı.

Taraflardan resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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LUCAS DIGNE KİMDİR?

Fransız sol bek Lucas Digne şu an Premier Lig devi Aston Villa’da forma giyiyor ve 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncu 1993 doğumlu. Futbol hayatına Lille’de başlayan Digne, PSG, Roma, Barcelona ve Everton gibi büyük takımlarda da forma giydi.Lucas Digne için daha önce kulüpler toplamda 84 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 2013 yılında Lille’den PSG’ye transfer olurken 15 milyon euro, 2016 yılında PSG’den Barcelona’ya 16.5 milyon euro, 2018 yılında Barcelona’dan Everton’a 20 milyon euro ve 2022 yılında ise Everton’dan Aston Villa’ya 30 milyon euro karşılığında transfer oldu.Digne kariyerinde 414 maçta sahada olurken 18 gol ve 45 asist yapmayı başardı. Oyuncunun piyasa değeri 2019 yılında 35 milyon euro’ya kadar çıkmıştı. Fransa Milli Takımı kariyerinde ise toplamda 46 maçta forma giydi.

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Aston Villa galatasaray
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