Kerem Aktürkoğlu'na Rus kancası! Spartak Moskova'dan resmi teklif geldi, Galatasaray 'tamam' dedi... Son karar Kerem'de

Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çatlak seslerin yükseldiği Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu arasında yaşandığı iddia edilen kriz gündem yaratmıştı. Kerem'in geleceği için Galatasaray yönetiminin harekete geçtiği konuşulurken, son dakika transfer iddiası geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE KÖHN İÇİN 22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Rus ekibi Spartak Moskova'nın Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon Euro resmi teklif yaptığını yazdı.

GALATASARAY VE SPARTAK MOSKOVA ANLAŞMAYA VARDI

Sarı-kırmızılı takımın Aktürkoğlu, transferi için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken, imzaların atılması için ise Kerem'in kararı bekleniyor.

"KEREM SICAK BAKIYOR"

Sabuncuoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisinin de "Oyuncumuzun kişisel koşulları konusunda Spartak Moskova ile görüşüyoruz. Henüz şartlarda anlaşamadık. Kerem, Spartak'ta forma giymeye sıcak bakıyor." dediğini aktardı.

Köhn ile ilgili de görüşmeler sürüyor.