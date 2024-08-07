SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kerem Aktürkoğlu'na Rus kancası! Spartak Moskova'dan resmi teklif geldi, Galatasaray 'tamam' dedi... Son karar Kerem'de

Kerem Aktürkoğlu'na Rus kancası! Spartak Moskova'dan resmi teklif geldi, Galatasaray 'tamam' dedi... Son karar Kerem'de

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.08.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da iki ayrılık birden gerçekleşiyor. Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn transferi için sarı-kırmızılı ekibe teklif getirdi. İki kulübün Kerem Aktürkoğlu için anlaşmaya vardığı belirtilirken, transfer için Kerem'in kararının beklendiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'na Rus kancası! Spartak Moskova'dan resmi teklif geldi, Galatasaray 'tamam' dedi... Son karar Kerem'de

Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çatlak seslerin yükseldiği Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu arasında yaşandığı iddia edilen kriz gündem yaratmıştı. Kerem'in geleceği için Galatasaray yönetiminin harekete geçtiği konuşulurken, son dakika transfer iddiası geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE KÖHN İÇİN 22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Rus ekibi Spartak Moskova'nın Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon Euro resmi teklif yaptığını yazdı.

AA-20240725-35228689-35228679-GALATASARAY_FUTBOL_TAKIMININ_AVUSTURYA_KAMPI

GALATASARAY VE SPARTAK MOSKOVA ANLAŞMAYA VARDI

Sarı-kırmızılı takımın Aktürkoğlu, transferi için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken, imzaların atılması için ise Kerem'in kararı bekleniyor.

"KEREM SICAK BAKIYOR"

Sabuncuoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisinin de "Oyuncumuzun kişisel koşulları konusunda Spartak Moskova ile görüşüyoruz. Henüz şartlarda anlaşamadık. Kerem, Spartak'ta forma giymeye sıcak bakıyor." dediğini aktardı.

AA-20240803-35311134-35311117-GALATASARAY_BESIKTAS (1)

Köhn ile ilgili de görüşmeler sürüyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Başında gözyaşlarına boğuldular! Kahreden kaza: 14 yaşındaydı...

Başında gözyaşlarına boğuldular! Kahreden kaza: 14 yaşındaydı...

Ne yaptın Zeynep! 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu!

Ne yaptın Zeynep! 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu!

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, ceza yağdı

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı, ceza yağdı

Mourinho'nun kararı taraftarı kızdırdı! Görünce sinir küpüne döndüler

Mourinho'nun kararı taraftarı kızdırdı! Görünce sinir küpüne döndüler

Fenerbahçe'nin patronu Jose Mourinho'ya ilk tepki!

Fenerbahçe'nin patronu Jose Mourinho'ya ilk tepki!

Yeni adresi belli oldu! NBA'den Avrupa'ya yolcu

Yeni adresi belli oldu! NBA'den Avrupa'ya yolcu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.