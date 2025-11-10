SPOR

Lucas Torreira'dan Kocaelispor mağlubiyeti sonrası göndermeli paylaşım!

Galatasaray’ın mücadeleci orta sahası Lucas Torreira, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı paylaşımda hem taraftara hem takıma mesaj gönderdi. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı yıldız, “Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. Şimdi çalışma ve gelişme zamanı” diyerek dikkat çekti. Tecrübeli futbolcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Berker İşleyen
Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Kocaelispor maçının ardından yaptığı paylaşımda taraftarlara güçlü bir mesaj gönderdi. Mücadelenin ikinci yarısında sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, sahayı üzgün bir şekilde terk etse de sosyal medyada yaptığı açıklamayla kararlılığını ortaya koydu.

“HER ŞEYE VE HERKESE KARŞI OYNUYORUZ”

Lucas Torreira dan Kocaelispor mağlubiyeti sonrası göndermeli paylaşım! 1

Torreira, paylaşımında takım olarak farkında oldukları eksiklere değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Sizin için (Taraftarlar) ayağa kalkıp devam edeceğiz. Bu bizim en iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden şimdi çalışmanın, düzeltmenin ve gelişmenin zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Haydi!"

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Lucas Torreira dan Kocaelispor mağlubiyeti sonrası göndermeli paylaşım! 2

Galatasaraylı taraftarlar, yıldız futbolcunun bu sözlerine kısa sürede büyük ilgi gösterdi. Torreira’nın paylaşımı binlerce beğeni alırken, yorumlarda oyuncuya geçmiş olsun dilekleri ve destek mesajları öne çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı oyuncunun sahalara bir an önce dönmesini diledi.

