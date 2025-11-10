Lucas Torreira'dan Kocaelispor mağlubiyeti sonrası göndermeli paylaşım!

Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Kocaelispor maçının ardından yaptığı paylaşımda taraftarlara güçlü bir mesaj gönderdi. Mücadelenin ikinci yarısında sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, sahayı üzgün bir şekilde terk etse de sosyal medyada yaptığı açıklamayla kararlılığını ortaya koydu.

“HER ŞEYE VE HERKESE KARŞI OYNUYORUZ”

Torreira, paylaşımında takım olarak farkında oldukları eksiklere değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Sizin için (Taraftarlar) ayağa kalkıp devam edeceğiz. Bu bizim en iyi maçımız değildi ve bunun farkındayız. Her şeye ve herkese karşı oynadığımızı biliyoruz. O yüzden şimdi çalışmanın, düzeltmenin ve gelişmenin zamanı. Önümüzde çok önemli şeyler var. Haydi!"

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, yıldız futbolcunun bu sözlerine kısa sürede büyük ilgi gösterdi. Torreira’nın paylaşımı binlerce beğeni alırken, yorumlarda oyuncuya geçmiş olsun dilekleri ve destek mesajları öne çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı oyuncunun sahalara bir an önce dönmesini diledi.