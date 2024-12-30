Lucas Torreira'dan samimi itiraf: "Türkiye’ye gelmeyi hiç düşünmemiştim!'"

Galatasaray’ın 3 sezon önce Fiorentina’dan kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Lucas Torreira, sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hummel arasında yapılan sponsorluk anlaşmasında kameraların önüne geçen Lucas Torreira, Galatasaray'a transfer sürecini anlatırken, ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Mauro Icardi'ye de ayrı bir parantez açtı.

"TÜRKİYE'YE GELMEK GİBİ BİR FİKRİM YOKTU"

Galatasaray'a gelmesinde Fernando Muslera'nın büyük bir katkısı olduğunu vurgulayan Torreira, "Açıkçası Türkiye'ye gelmek gibi bir fikrim yoktu. Fiorentina'da kalmak istiyordum fakat Muslera beni sürekli aradı. Okan Hoca da aradı. Karar verdim ve geldim. İyi ki geldim diyorum. Erden Bey de aramıştı ikna etmek için. Hayatımın akışı diyebilirim Muslera'nın aramasıyla. Çok mutluyum, dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Keyfim çok yerinde. Hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın. Rekabetçi bir lig ve harika bir ülke burası." ifadelerini kullandı.

"ICARDI'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Ciddi bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin yokluğuna dair bir parantez açan Urugaylı orta saha, "Biz, Mauro'yla kardeş gibi olduk. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Bana futbol açısından da özel hayatımda da çok yardımcı oldu. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Özel hayatına girmeyeceğim, o bana düşmez. Eksikliğini hissediyoruz tabii ki de, Türk futbolu için çok önemli bir isim kendisi. Bizim için de çok önemli tabii, onu çok özlüyoruz." dedi.