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Lucas Torreira'dan taraftarı korkutan istatistik!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan müsabakada sahanın en silik isimlerinden biri oldu. 81 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla istatistiksel açıdan en kötü performansını sergiledi.

Lucas Torreira'dan taraftarı korkutan istatistik!
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 81 dakika boyunca sahada kalan Lucas Torreira, rakip orta sahanın baskısı karşısında topla buluşmakta büyük zorluk yaşadı. Görev yaptığı süre boyunca yalnızca 22 kez topla buluşabilen deneyimli oyuncu, oyuna yön vermekte yetersiz kaldı. Torreira, mücadele boyunca denediği 17 pasın 9'unda isabet sağlayarak yüzde 53 gibi oldukça düşük bir pas yüzdesinde kaldı.

HÜCUM BÖLGESİNE VE İLERİYE ATILAN PASLARDA İSABET SAĞLAYAMADI

Lucas Torreira dan taraftarı korkutan istatistik! 1

Uruguaylı milli futbolcunun pas tercihlerindeki olumsuz tablo dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yana ve geriye oynadığı paslar dışında hücum yönüne katkı sağlayamayan Torreira, ileriye doğru attığı 5 pasın tamamında isabetsizlik yaşadı. Hücum bölgesindeki 3 pas denemesinde de başarılı olamayan sarı-kırmızılı oyuncu, maç boyunca denediği tek uzun pasta da topu takım arkadaşlarıyla buluşturamadı.

İKİLİ MÜCADELELERİN TAMAMINI KAYBETTİ

Lucas Torreira dan taraftarı korkutan istatistik! 2

Savunma direnci ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla tanınan Torreira, Barcelona karşısında bu alanda da beklentilerin çok altında kaldı. Yerde girdiği 3 ikili mücadelenin yanı sıra çıktığı 2 hava topu mücadelesini de kaybeden Uruguaylı orta saha, toplam 5 ikili mücadelede sıfır çekti. Mücadeleyi 1 çalım yeme, 2 faul, 1 pas arası ve 1 top uzaklaştırma istatistikleriyle tamamlayan tecrübeli isim, sarı-kırmızılı formayı giydiği en etkisiz karşılaşmayı geride bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
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