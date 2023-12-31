Lucas Torreira sevgilisi Devrim Özkan'ın pozlarına kayıtsız kalamadı!

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk yaşıyor. Güzel oyuncu Devrim Özkan ile başarılı orta saha Lucas Torreira, geçtiğimiz yaz ABD tatilinde objektiflere yakalanmıştı. 25 yaşındaki Devrim Özkan, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti. Bu sözlerle çiftin ilişkisi resmiyet kazanmıştı.

ROMANTİK HEDİYESİNİ PAYLAŞTI!

Uruguaylı orta saha, yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'ın çekimleri başlayan oyuncu sevgilisini çiçekle tebrik etmişti. Özkan da Torreira'nın gönderdiği romantik hediyeyi sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmemişti. Galatasaraylı yıldızın gönderdiği çiçekte yer alan İspanyolca hediye notundaki duygusal ifadeler dikkat çekmişti: Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın.

MİNİ ELBİSELİ POZLARINA KAYITSIZ KALAMADI!

Oyuncu Devrim Özkan, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yarışmasına katıldı. Yarışma giydiği siyah mini elbisesiyle göz dolduran Özkan'dan mini elbiseli pozlar geldi. Özkan pozlarının altına "Hoşçakal 2023..Hoş gel 2024,hayallerimizle gel.. Herkese gönlünden geçen gibi yıl olması dileğiyle. Barış dolu,huzur dolu,sağlık dolu..Herkese kucak dolusu sevgiler... Bu fotoğraflar heyecandan kalp krizi geçirmeden 5 dakika önce" notunu düştü.

Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, sevgilisinin bu pozlarına kayıtsız kalamadı. Toreira, Özkan'ın mini elbiseli pozlarına 'Mi cosita'(Benim güzel şeyim) notunu düştü. Özkan'da sevgilisine 'Aşkım' karşılığını verdi.







