Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı: Her şey olabilir

MYNET.COM | A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Lucescu, yaptığı açıklamada geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi ve Beşiktaş iddialarına açık kapı bıraktı.
Kulüp takımı çalıştırma isteğini yineleyen Lucescu, Beşiktaş sorusuna "Her şey mümkün. Kulüp takımı da çalıştırabilirim, emekli de olabilirim. Şu an için hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" cevabını verdi.
Mircea Lucescu, 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkmış ve 100. yılda şampiyonluğu getiren isim olmuştu.
Quaresma'ya şok ceza! UEFA açıkladı
Trabzon'a müjde! Ödemeler yapıldı
Lukaku'ya dev talip!
İddaa ihalesi sonuçlandı! Yeni dönem
Dirar'ın derbi üzüntüsü
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!
Yıldırım Demirören istifa etti
Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu
Ozan Kabak'ın eski hocasından flaş açıklama
'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'
Erzurumspor maçının saati belli oldu
Abdülkadir ve Yusuf açıklaması!
Piatek çılgınlığı! Avrupa'yı salladı
İşte Ersun Yanal'ın tarihi konuşması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum