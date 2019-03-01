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Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı: Her şey olabilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olmasının resmen açıklanmasının ardından gündeme gelen Mircea Lucescu'dan cevap geldi.

Lucescu'dan Beşiktaş yanıtı: Her şey olabilir

MYNET.COM | A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia edilen Lucescu, yaptığı açıklamada geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi ve Beşiktaş iddialarına açık kapı bıraktı.

Kulüp takımı çalıştırma isteğini yineleyen Lucescu, Beşiktaş sorusuna "Her şey mümkün. Kulüp takımı da çalıştırabilirim, emekli de olabilirim. Şu an için hiçbir seçeneği dışarıda bırakmıyorum" cevabını verdi.

Mircea Lucescu, 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ın başında 37 maça çıkmış ve 100. yılda şampiyonluğu getiren isim olmuştu.

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Beşiktaş mircea lucescu

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