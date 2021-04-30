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Lucescu F.Bahçe'den yıldız ismi istedi

30.04.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Zorya Luhansk'a gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh'e, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev talip oldu.

Lucescu F.Bahçe'den yıldız ismi istedi

Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna'da Zorya Luhansk forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'in performansı gün geçtikçe taliplerini de artırıyor.

Son olarak Ukrayna Ligi'nde Mircea Lucescu ile şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev'in, 19 yaşındaki İranlı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

Sezon boyunca oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedilen Dinamo Kiev'in, Zorya'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması için görüşmeler yapacağı da belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU: 2 MİLYON EURO

Allahyar'ın 2 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun olduğu ve Zorya'nın istemesi durumunda bu bedeli ödeyerek İranlı futbolcuyu kadrosuna katabileceği de vurgulandı.

Fenerbahçe ile 2024'e kadar kontratı olan Allahyar'a daha önce Shakhtar Donetsk ve Serie A'dan Fiorentina'nın da talip olduğu yazılmıştı.

Zorya'da bu sezon kanatlarda ve en uçta toplamda 16 lig maçına çıkan genç oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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