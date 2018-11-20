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Lucescu isyan etti! 'Beni eleştirenler kim, seviyeleri nedir?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.11.2018 23:16 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile 0-0 berabere kalınan hazırlık maçının ardından konuştu. Lucescu, yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.

Lucescu isyan etti! 'Beni eleştirenler kim, seviyeleri nedir?

Hazırlık maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bir kez daha yeni bir takım kurmaya çalıştığını belirtip oyuncuların kendi kulüplerinde oynamadığından şikayet eden Lucescu, golsüz biten maçın ardından şu sözleri kullandı;

''OYUNCU YOK, YOKLAR YANİ...''

Bu bir hazırlık maçı. Shevchenko ile konuştuk zaten bu maçı alırken. Ukrayna da gençti, biz de. Ama onların oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor. Sorun değil, bunu da aşacağız. Sonuç ilgimi çekmiyor. Ben bir sistem kurmaya çalışıyorum. Kimin üzerine sistem kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var. Başka oyuncu yok. Yoklar yani.

''UKRAYNA SEVİYESİNDE OYNAMALIYIZ''

Oyuncular umarım kendi kulüplerinde de oynarlar. Mart'a kadar süremiz var. Umarım kendi kulüplerinde oynadıktan sonra ne oynadıklarını bilerek tekrar toplanacağız. Ukrayna, kendi grubunda birinci oldu. Hızlı oynayan, genç bir ekip. Bizim de onlar gibi olmamız ve o seviyede oynamamız lazım.

''KONUŞANLARIN SEVİYELERİ NEDİR?''

Mircea Lucescu 'tazminat almak için gitmiyor' söylentileri hakkında ise ''Ne söylememi istiyorsunuz? Beni eleştirenler kim? Seviyeleri nedir? Kritikleri ile Milli Takım'a yardım etmiyorlar ki. Tek bildikleri polemik yaratmak. Bunları söyleyenlerin seviyeleri ne? Bu işin kompetanı değil onlar. Konuşan insanların beni beğenmesine gerek yok. Benim arkamda başarılarla dolu tarih var. Kontrat falan bunları konuşanlar ne diyor, bilmiyorum. Benim mesleğime ve insanlığa saygım var. Gençleri daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları, konuşmaları gerekirken sadece eleştirmek için konuşuyorlar. Bu mantıklı değil.'' cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı Türkiye mircea lucescu

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