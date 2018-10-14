Lucescu: Rusya bizden daha tecrübeli, böyle oynayacaklarını biliyorduk

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 3. maçında Rusya'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, sahada gereken oyunu oynayamadıklarını belirterek, "Bizim de pozisyonlarımız vardı, ama Rusya kazanmayı hak etti." dedi.

Lucescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın oyun tarzı olarak uzun ve hava toplarıyla boş alana hücum eden bir sisteme sahip olduğunu, rakiplerinin bu sistemi bugün de uyguladığını ve A Milli Futbol Takımı’ndan 7 kilometre daha fazla koştuğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı’nın genç bir ekip olduğunu vurgulayan Lucescu, "İki farklı ekip. Birisi genç bir ekip. Diğeri iki senedir Dünya Kupası'na hazırlanan, belli bir derece elde eden ekip. Oyuncuları da sürekli ilk 11’de 90’ar dakika oynayan bir ekip. Bizim hatalarımızı değerlendirdiler. Bizim de pozisyonlarımız vardı, ama Rusya kazanmayı hak etti.” diye konuştu.

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov'un Türkiye'nin üç defadır aynı oyunu oynadığını iddia etmesini de değerlendiren Lucescu, “Üç maç oynadık. Genç bir ekibiz. Onları bu seviyeye hazırlamak lazım. 19 yaşında oyuncularımız vardı. Bizim için bir ders oldu. Bugünkü maça bakarsanız, ikili mücadelelerde bu ekibin daha iyi olduğu görülüyordu.” şeklinde görüş belirtti.