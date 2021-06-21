SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Lucien Favre'nin yeni takımı belli oluyor

Lucien Favre'nin yeni takımı belli oluyor

21.06.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe ile ismi anılan Lucien Favre tercihini Premier League'den yana kullanacak. 63 yaşındaki teknik adam, Crystal Palace ile anlaşma noktasına geldi.

Lucien Favre'nin yeni takımı belli oluyor

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; Crystal Palace yöneticileriyle görüşen Lucien Favre, kendisine sunulan projeye sıcak bakıyor.

Ancak İsviçreli teknik adamın peşindeki tek Premier League takımı, Crystal Palace değil. Everton da 63 yaşındaki antrenörle temas halinde.

Guardian'ın haberinde; geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile görüşen Favre'nin, sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiğine yer verildi.

Kariyerinde Hertha Berlin, Mönchengladbach ve Nice gibi takımları çalıştıran Favre, son olarak Borussia Dortmund'da görev almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: ModaAmazon Prime Day indirimlerini didik didik ediyoruz: Moda
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Çok şaşıracaksınız! Ofsayt kuralı değişiyorÇok şaşıracaksınız! Ofsayt kuralı değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Premier League Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Transferini açıkladı! Ezeli rakibe gitti

Transferini açıkladı! Ezeli rakibe gitti

Turnuvayı sallayan eskort skandalı

Turnuvayı sallayan eskort skandalı

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken detay

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken detay

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

CANLI | Galatasaray'ın başkanı belli oluyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Yıldız futbolcu silahlı saldırıya uğradı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

G.Saray'a bedavaya transfer!

G.Saray'a bedavaya transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.