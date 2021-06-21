Lucien Favre'nin yeni takımı belli oluyor

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; Crystal Palace yöneticileriyle görüşen Lucien Favre, kendisine sunulan projeye sıcak bakıyor.

Ancak İsviçreli teknik adamın peşindeki tek Premier League takımı, Crystal Palace değil. Everton da 63 yaşındaki antrenörle temas halinde.

Guardian'ın haberinde; geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile görüşen Favre'nin, sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiğine yer verildi.

Kariyerinde Hertha Berlin, Mönchengladbach ve Nice gibi takımları çalıştıran Favre, son olarak Borussia Dortmund'da görev almıştı.

