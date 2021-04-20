Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Lucifer dizisi heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini almaya başlandı.

LUCİFER 6. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.

2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner. Ama bu yakışıklı şeytan eskisinden biraz farklı gibidir.

3. bölüm özeti: Gerçek Lucifer, kendi hayatından esinlenen bir dizinin setinde işlenen cinayetin ardından Chloe'ye vakayı araştırması için yardım eder.

4. bölüm özeti: Yıl 1946. Dünya siyah-beyaz. Kendi noir dedektif öyküsünün başrolünde yer alan Lucifer'a tanıdık yüzler farklı rollerde eşlik ediyor.