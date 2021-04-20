MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

20.04.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkan Lucifer dizisinde heyecan sürüyor. Dizinin sıkı takipçilerinin Lucifer 6. sezonu için heyecanlı bekleyişi devam ederken gözler yeni sezon tarihi için Netflix'e çevrildi. İzleyiciler yeni sezonda yaşanacak olayları sabırsızlıkla bekliyor. Lucifer izleyicileri yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalarına devam ediyor.Peki, Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Lucifer dizisi heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini almaya başlandı.

LUCİFER 6. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.

2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner. Ama bu yakışıklı şeytan eskisinden biraz farklı gibidir.

3. bölüm özeti: Gerçek Lucifer, kendi hayatından esinlenen bir dizinin setinde işlenen cinayetin ardından Chloe'ye vakayı araştırması için yardım eder.

Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

4. bölüm özeti: Yıl 1946. Dünya siyah-beyaz. Kendi noir dedektif öyküsünün başrolünde yer alan Lucifer'a tanıdık yüzler farklı rollerde eşlik ediyor.

5. bölüm özeti: Amenadiel, bir rahibenin zamansız ölümünü araştırması için Chloe'ye yardım eder.

6. bölüm özeti: Popüler bir DJ sahnede elektrik çarpması sonucu ölünce Chloe katilin peşine düşer.

7. bölüm özeti: Lucifer, Chloe'yle geçirdiği romantik anların yan etkisi karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

Lucifer 6. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

8. bölüm özeti: Chloe, bir seri katilin işlemediği suçları itiraf ettiğini düşünür.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

AB'den Türkiye açıklaması: Askıya alırız!

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Giyotinle kafasını kesti, kafası kavanoza konuldu

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan, tam bir çöküşün eşiğinde

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Oruç tutmadığı için tepki görünce isyan etti

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.