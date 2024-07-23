Lugano-Fenerbahçe maçı öncesi koku krizi! Zemini iğrenç bir koku sardı...

Lugano-Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kala ev sahibi ekipten ilginç bir hamle geldi. Stadyumdaki çimleri ıslatmak için muslukları açan Lugano yönetiminin hamlesi kötü bir kokuya sebep oldu.

"SICAKTAN ÇİMLER KOKTU"

İsviçre'de yer alan Lugano takımının stadında bulunan çimler, sentetik ve yapay çim olarak hazırlanmış durumda. Maç öncesi sıcaktan dolayı ısınan plastik çimler, zeminde çok kötü bir kokuya sebep oldu. O anları anlatan muhabir, "Şu an burada iğrenç bir koku var. Futbolcular bu kokuya nasıl dayanacak inanın hiçbir fikrim yok." dedi.

MOURINHO DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Mourinho, maçın sentetik çim sahada oynanması hakkında, "Sentetik çimde oynanmasını ev sahibi ekip tercih etti. Bence her zaman futbol güzel ve yeşil zeminlerde oynamalı, sentetik çimlerde değil." ifadelerini kullanmıştı.