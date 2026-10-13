Lugano - Kızıl Yıldız Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Lugano Perşembe 19:45 Kızıl Yıldız

Lugano ile Kızıl Yıldız, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Cornaredo Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde birbirleriyle karşılaşacak. Lugano ve Kızıl Yıldız, gruptaki konumlarını güçlendirmek için vital bir maç oynayacak.

Takımların güncel form bilgileri Lugano tüm kulvarlar Lugano 4-0 Luzern İsviçre Süper Ligi G

Lugano 1-3 Hellas Verona Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Lausanne 0-4 Lugano İsviçre Süper Ligi G

Lugano 4-1 St. Gallen İsviçre Süper Ligi G

Lugano 2-2 Young Boys İsviçre Süper Ligi B Kızıl Yıldız tüm kulvarlar Radnicki Kragujevac 0-3 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G

Kızıl Yıldız 3-0 Radnicki Nis Sırbistan Süper Ligi G

Zeleznicar Pancevo 1-2 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G

IMT Novi Belgrad 0-1 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G

Radnik Surdulica 0-0 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Lugano, evinde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kızıl Yıldız ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, bu da onların formda olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Lugano 3 eksik Mattia Zanotti Carbone Kızıl Yıldız 2 eksik Osman Bukari Mohammed Abu Fani

Lugano kadrosunda Mattia Zanotti (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Carbone (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Kızıl Yıldız kadrosunda Osman Bukari (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Mohammed Abu Fani (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.