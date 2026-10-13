Lugano - Kızıl Yıldız Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lugano ile Kızıl Yıldız, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Cornaredo Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde birbirleriyle karşılaşacak. Lugano ve Kızıl Yıldız, gruptaki konumlarını güçlendirmek için vital bir maç oynayacak.
Lugano, evinde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kızıl Yıldız ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, bu da onların formda olduğunu gösteriyor.
Lugano kadrosunda Mattia Zanotti (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Carbone (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Kızıl Yıldız kadrosunda Osman Bukari (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Mohammed Abu Fani (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
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