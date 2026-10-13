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Lugano - Kızıl Yıldız Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Lugano, son dönemdeki formuyla dikkat çekerken, Kızıl Yıldız da etkileyici bir performans sergiliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Lugano - Kızıl Yıldız Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Lugano
Perşembe 19:45
15.10.2026
Kızıl Yıldız
Stadyum: Cornaredo Stadium

Lugano ile Kızıl Yıldız, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te Cornaredo Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, UEFA Konferans Ligi'nde birbirleriyle karşılaşacak. Lugano ve Kızıl Yıldız, gruptaki konumlarını güçlendirmek için vital bir maç oynayacak.

Takımların güncel form bilgileri
Lugano

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Lugano 4-0 Luzern İsviçre Süper Ligi G
  • 02.10.2026 Lugano 1-3 Hellas Verona Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Lausanne 0-4 Lugano İsviçre Süper Ligi G
  • 16.09.2026 Lugano 4-1 St. Gallen İsviçre Süper Ligi G
  • 12.09.2026 Lugano 2-2 Young Boys İsviçre Süper Ligi B
Kızıl Yıldız

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Radnicki Kragujevac 0-3 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G
  • 20.09.2026 Kızıl Yıldız 3-0 Radnicki Nis Sırbistan Süper Ligi G
  • 17.09.2026 Zeleznicar Pancevo 1-2 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G
  • 13.09.2026 IMT Novi Belgrad 0-1 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G
  • 10.09.2026 Radnik Surdulica 0-0 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Lugano, evinde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kızıl Yıldız ise son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, bu da onların formda olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Lugano

3 eksik
Mattia Zanotti Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Carbone Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Sakat Diz Sakatlığı

Kızıl Yıldız

2 eksik
Osman Bukari Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Mohammed Abu Fani Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Lugano kadrosunda Mattia Zanotti (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Carbone (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Kızıl Yıldız kadrosunda Osman Bukari (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Mohammed Abu Fani (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Lugano - Kızıl Yıldız maçı ne zaman?

15 Ekim 2026.

Lugano - Kızıl Yıldız maçı saat kaçta?

19:45.

Lugano - Kızıl Yıldız maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Lugano - Kızıl Yıldız maçında hangi oyuncular eksik?

Lugano'da Mattia Zanotti ve Carbone; Kızıl Yıldız'da Osman Bukari ve Mohammed Abu Fani eksik.

Lugano ve Kızıl Yıldız'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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