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Luigi Datome: Türkiye'ye çok minnettarım

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.05.2020 12:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Datome, Türkiye'nin İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı yapması üzerine açıklamalarda bulundu. Yıldız basketbolcu,"Türkiye'ye çok minnettarım ve Türkiye'yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya'ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Türkiye'deki rakamları görüyorum, arkadaşlarımdan haberler de alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve daha da iyiye gider" dedi.

Luigi Datome: Türkiye'ye çok minnettarım

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkesine tıbbi yardım yapan Türkiye'yle gurur duyduğunu söyledi.

Sarı-lacivertli takımla tarihi başarılara imza atan Datome, İtalya'daki son durumu, Türkiye'nin ülkesine yaptığı yardımı ve bu süreçte neler yaşadığını AA muhabirlerine anlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ülkesi İtalya'da geçiren Datome, Türkiye'nin, İtalya'nın yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye yardım yaptığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'ye çok minnettarım ve Türkiye'yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya'ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Şu an bütün dünyanın birbirine birlik olup yardım etme zamanı. O yüzden böyle şeylerin daha fazla medyada yer alması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin salgınla iyi bir mücadele verdiğini dile getiren 32 yaşındaki basketbolcu, "Türkiye'deki rakamları görüyorum, arkadaşlarımdan haberler de alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder ve daha da iyiye gider. Türkiye'de henüz salgın yaygın olmadan önce İtalya'nın durumundan örnek göstererek ben de uyarılar paylaşmıştım. Sokağa çıkma yasakları bence iyi oluyor. Umarım bu şekilde devam eder" diye konuştu.

(AA)

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