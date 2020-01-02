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  4. Luis Nani'den flaş itiraf: "Antrenmanlara alkollü giderdim"

Luis Nani'den flaş itiraf: "Antrenmanlara alkollü giderdim"

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Manchester United dönemin de yılbaşı çıktığı antrenmanlarda alkollü olduğunu açıkladı.

Luis Nani'den flaş itiraf: "Antrenmanlara alkollü giderdim"

2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Manchester United'daki yılbaşı antrenmanlarında yaşadıklarını anlattı.

Kariyerini Orlando City'de sürdüren Portekizli yıldız, "Bir sonraki gün izinliysek dışarı çıkıp eğlenebilirdim. Noel veya yılbaşı ise alkol alabilirdik. İngiltere'de kimse bu durumu önemsemezdi. 1 Ocak'ta yapılan antrenmana alkollü gittiğimiz olurdu ve Sir Alex Ferguson bunu umursamazdı. Oyuncuları nasıl idare edeceğini bilirdi. "Bugün, özel bir gün. Onlardan bir şey isteyemem." derdi." ifadelerini kullandı.

"Tüm yıl boyunca ara vermeden oynardık." diyerek sözlerini sürdüren Nani, "Bir gün Wes Brown alkollü gelirdi. Ne yapacaktı? Bir şey yapmazdı. Çünkü, bir rahatlama gerekiyordu. Bu da farklı açıdan bir antrenman sayılırdı." dedi.

"GECELERİ DIŞARI ÇIKMAYI SEVERİM"

Nani, "Yalan söylemeyeceğim. Geceleri dışarı çıkmayı çok severim. Ancak, üst seviyede oynamayı sürdürmek için hangi geceler dışarı çıkıp alkol alacağını bilmek gerekiyor. Ben her zaman en doğru zamanı seçmeyi bilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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