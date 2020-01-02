Luis Nani'den flaş itiraf: "Antrenmanlara alkollü giderdim"

2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Manchester United'daki yılbaşı antrenmanlarında yaşadıklarını anlattı.
Kariyerini Orlando City'de sürdüren Portekizli yıldız, "Bir sonraki gün izinliysek dışarı çıkıp eğlenebilirdim. Noel veya yılbaşı ise alkol alabilirdik. İngiltere'de kimse bu durumu önemsemezdi. 1 Ocak'ta yapılan antrenmana alkollü gittiğimiz olurdu ve Sir Alex Ferguson bunu umursamazdı. Oyuncuları nasıl idare edeceğini bilirdi. "Bugün, özel bir gün. Onlardan bir şey isteyemem." derdi." ifadelerini kullandı.
"Tüm yıl boyunca ara vermeden oynardık." diyerek sözlerini sürdüren Nani, "Bir gün Wes Brown alkollü gelirdi. Ne yapacaktı? Bir şey yapmazdı. Çünkü, bir rahatlama gerekiyordu. Bu da farklı açıdan bir antrenman sayılırdı." dedi.
Nani, "Yalan söylemeyeceğim. Geceleri dışarı çıkmayı çok severim. Ancak, üst seviyede oynamayı sürdürmek için hangi geceler dışarı çıkıp alkol alacağını bilmek gerekiyor. Ben her zaman en doğru zamanı seçmeyi bilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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